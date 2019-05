Coppa Italia Serie D: il Matelica si aggiudica il trofeo, Acr Messina ko [FOTO e VIDEO]

18 Maggio 2019 18:00

Coppa Italia Serie D: a Latina la finalissima. Perde il Messina, festeggia il Matelica che vince per 1-0

Acr Messina-Matelica- La squadra dello Stretto torna a casa senza trofeo. La Coppa Italia di Serie D se lo aggiudica meritatamente il Matelica con una buona prestazione. L’Acr non è riuscita mai realmente ad impensierire la squadra di Tiozzo. Delusione per i tifosi del Messina arrivati a Latina da tutta Italia.

Acr Messina-Matelica: finisce la partita, trionfo storico per la squadra di Tiozzo

Per il Messina arriva una cocente sconfitta nella finale di Coppa Italia di Serie D. Il Matelica ha meritato la vittoria riuscendo a blindare il risultato dopo il vantaggio al 7′ del primo tempo. Grande delusione per Sciotto ed i tifosi.

Acr Messina-Matelica LIVE: Cocimano sfiora il pari

Il Messina le sta provando tutte ma non riesce ad essere incisivo: l’unico realmente pericoloso è stato Cocimano al 91′

Acr Messina-Matelica LIVE: annullato un gol alla squadra di Tiozzo

E’ stato annullato un gol al 70′ al Matelica: l’Acr sta rischiando il tutto per tutto per arrivare al pari.

Messina-Matelica LIVE: l’Acr tenta di fare la partita per arrivare al pareggio

L’Acr tenta di fare la partita in questa ripresa per tentare di pareggiare la partita ma il Matelica è un osso duro.

Acr Messina-Matelica LIVE: inizia il secondo tempo, serve una reazione della squadra dello Stretto

Inizia il secondo tempo della finalissima di Coppa Italia di Serie D. Il Messina è in svantaggio contro il Matelica, se vuole vincere l’Acr deve dare una svolta alla partita.

Acr Messina-Matelica LIVE: finisce il primo tempo

Finisce il primo tempo della finale di Coppa Italia di Serie D tra Messina e Matelica. L’Acr è in svantaggio e non è riuscita a rendersi realmente pericolosa.

Acr Messina-Matelica LIVE: squadra di Tiozzo ad un passo dal raddoppio

Il Matelica a un passo dal raddoppio con un tiro di Melandri che va di poco fuori, Acr in difficoltà in questa fase.

Messina-Matelica LIVE: occasione per l’Acr

Cerca di reagire il Messina in questa finale di Coppa Italia di Serie D. Al 26′ Candè manda fuori di testa da buona posizione.

Acr Messina-Matelica LIVE: la squadra dello Stretto tenta di reagire

E’ partita male il Messina in questa finale di Coppa Italia di Serie D. L’Acr cerca di recupare la partita: al 17′ punizione di Cocimano, palla respinta.

Acr Messina-Matelica LIVE: passa in vantaggio la squadra di Tiozzo

Inizio difficile per la squadra dello Stretto in questa finale di Serie D di Coppa Italia. All’8′ la squadra di Tiozzo passa in vantaggio con Dorato di testa.

Acr Messina-Matelica LIVE: la squadra di Tiozzo fa la partita

Prima schermaglie per la partita di finale della Coppa Italia di Serie D. La squadra di Tiozzo tenta di fare la partita, l’Acr controlla bene il campo.

Acr Messina-Matelica LIVE: ecco le formazioni ufficiali, si parte!

Acr Messina: Meo, Candè, Aldovrandi, Traditi, Zappalà, Ferrante, Biondi, Pirrone, Tedesco, Cocimano, Catalano All.: Infantino

Matelica: Avella, Visconti, Ricco, De Santis, Lo Sicco, Cuccato, Angelilli, Pignat, Dorato, Melandri, Bugaro All.: Tiozzo

