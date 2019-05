23 Maggio 2019 11:38

Scilla omaggia l’illustre latinista Diego Vitrioli. Tra gli eventi in programma per la celebrazione del bicentenario domani presso la Sala del Consiglio comunale di Scilla il Convegno “Viribus Unitis”. Frutto di una collaborazione tra il presidente Francesco Ventura dell’associazione “Famiglia Ventura” e la presidente Antonella Gioia Vitrioli dell’associazione “Diego Vitrioli”. Tra i relatori alla conferenza ci saranno la giovane Annie Giacobbe, studentessa scillese presso l’Accademia di Brera, la professoressa Manuela Crimi del Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” e la professoressa Paola Megna della Sezione Ibico dell’Associazione Italiana Cultura Classica ed i presidenti delle due associazioni promotrici. Nella giornata si potrà ammirare il dipinto “Lo Xiphias”, realizzato nel 1862 da Annunziato Vitrioli fratello di Diego. L’ingresso sarà gratuito e possibile in orario non stop.

