7 Maggio 2019 18:10

Sbarca Azione Studentesca a Reggio Calabria. L’obiettivo è quello di dare voce agli studenti dell’intera città metropolitana. Il movimento si propone di iniziare forti battaglie per le problematiche del nostro territorio legate sia all’edilizia scolastica sia allo sviluppo culturale e sociale degli studenti. Ulteriore problema al centro dell’attenzione dell’organizzazione sarà senza ombra di dubbio quello infrastrutturale, tema fondamentale per la crescita economica del territorio. La mancanza di infrastrutture inoltre costringe gli studenti metropolitani a continui viaggi della speranza per accedere a quello che è un diritto fondamentale, il diritto all’istruzione. Per questo motivo Azione Studentesca lancia un appello agli studenti dell’intera città metropolitana affinché l’aggregazione studentesca ci permetta di creare un fronte comune per il riscatto del nostro territorio. A guidare Azione Studentesca a livello provinciale sarà Giovanni Puro, presidente della Consulta Provinciale nell’anno scolastico 2017/2018. Il responsabile nazionale Anthony La Mantia esprime i migliori auguri al nuovo gruppo provinciale.

