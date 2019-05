Sbarca in Sardegna con 5 chili di droga: arrestato 60enne di Reggio Calabria [DETTAGLI]

20 Maggio 2019 15:56

Sardegna: i militari della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia hanno arrestato un 60enne di Reggio Calabria trovato in possesso di 5 chili di cocaina

I militari della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia hanno arrestato un 60enne calabrese, D.L.G., trovato in possesso di 5 chili di cocaina. Nel corso dei controlli effettuati al porto di Olbia allo sbarco della nave proveniente da Civitavecchia, l’attenzione dei militari è stata richiamata da un’auto che ha tentato inutilmente di defilarsi ed evitare il controllo. Inutili i tentativi del 60enne residente a Reggio Calabria, accompagnato dalla figlia minorenne, di convincere i militari che il motivo del viaggio derivava dalla necessità di cercare

un impiego stagionale. L’evidente segnalazione dei pastori tedeschi Zatto e Ober, insieme alle risposte contraddittorie ed evasive dell’uomo, in evidente stato di nervosismo hanno indotto i militari ad approfondire il controllo effettuato in un’officina meccanica, dov’è stato trovato all’interno di un doppiofondo ricavato nella parte posteriore della macchina il carico illegale: 5 pacchi da un chilo, ben sigillati e posti sottovuoto, contenenti cocaina di altissima qualità. La sostanza sequestrata, una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro. Al termine delle attività, il 60enne calabrese è stato arrestato e portato nel carcere di Tempio-Nuchia a disposizione della Procura di Tempio Pausania.

