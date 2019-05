Messina: dopo nove anni iniziano i lavori sulla circonvallazione di Sant’Angelo di Brolo

24 Maggio 2019 12:18

Messina, al via da luglio i lavori a Sant’Angelo di Brolo. Musumeci: “risposte immediate a tutela del nostro territorio”

Dopo un attesa durata nove lunghi anni, a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina, da luglio prenderanno il via i lavori per il rifacimento della circonvallazione ridotta in condizioni disastrose. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico ha indetto una gara per 940 mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza della strada esterna Pantano Alto-San Carlo, la circonvallazione del centro abitato gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 2010 e dalle frane che si sono susseguite, causando il crollo della pavimentazione stradale. La gara è stata aggiudicata e i lavori predisposti dagli uffici diretti da Maurizio Croce. Gli interventi riguardano l’esecuzione delle opere di sostegno di protezione e stabilizzazione delle scarpate a monte, di barriere di sicurezza, di convogliamento e regimentazione delle acque, di modifica e risagomatura del tracciato. L’arteria è l’unica strada idonea per il transito dei mezzi pesanti e rappresenta l’unica via di fuga per gli abitanti in caso di calamità.

“Questo di Sant’Angelo – commenta il presidente della Regione Nello Musumeci- è solo l’ultimo delle decine di cantieri aperti, o prossimi all’apertura in Sicilia, per la lotta al dissesto idrogeologico. Abbiamo recuperato progetti accantonati da anni. E invece servono risposte immediate ed efficaci a tutela del nostro territorio“.

