Sanità in Calabria: Siclari invita i sindaci calabresi ad avanzare proposte sul Decreto Salute

10 Maggio 2019 23:04

“Questo decreto salute ha dimostrato fin dalle prime battute tutte le sue falle. Per questo chiamo a raccolta tutti i sindaci della Calabria e chiedo loro di farmi arrivare proposte che saranno attentamente valutate ed esaminiate in vista della Conferenza Stampa che sarà al Senato il 14 maggio con tutti i componenti della Commissione Igiene e Sanità di Forza Italia e con i deputati e senatori calabresi”. Il senatore forzista Marco Siclari, come capogruppo in Commissione Igiene e Sanità e promotore dell’iniziativa al Senato, non ci sta e dopo aver bocciato fin da subito il decreto salute proposto dalla Grillo, chiama a raccolta i sindaci calabresi per avanzare proposte concrete per superare l’emergenza sanitaria in Calabria. “Un maxi commissariamento non salverà i calabresi, esattamente come non lo hanno fatto i commissari Calabresi. Per questo, con il sostegno del Presidente del Gruppo Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini e con la Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini e dei colleghi parlamentari, Martedì 14 alle 13 nella sala “Caduti di Nassirya” in Piazza Madama, saranno presentati in Conferenza stampa gli emendamenti al Decreto sanità Calabria. Condurrò fino alla fine, con tutto il partito, questa battaglia di diritto alla salute per tutti noi calabresi”, ha concluso il senatore azzurro.

