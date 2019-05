San Luca: Klaus Davi buca una ruota in contrada Ientile

28 Maggio 2019 12:36

Klaus Davi ha inaugurato con una ruota a terra il proprio ruolo di neo consigliere comunale del comune di San Luca

Il Massmediologo Klaus Davi ha inaugurato con una ruota a terra il proprio ruolo di neo consigliere comunale del comune di San Luca. Il fatto è successo lunedì sera, quando il noto giornalista si dirigeva con la sua auto da San Luca verso Maierato, comune dove ha passato la notte di lunedì. Durante il viaggio, precisamente presso la contrada Ientile, Klaus Davi ha centrato in pieno una buca che si trovava in mezzo alla carreggiata e ha forato la ruota posteriore. A passo d’uomo ha quindi raggiunto un’area di servizio nelle vicinanze riuscendo poi a farsela sostituire e riprendere il viaggio per Maierato. Un piccolo incidente che comunque giudica di buon augurio vista anche la disponibilità dei paesani nell’aiutarlo a risolvere l’inconveniente

Valuta questo articolo