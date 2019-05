San Giovanni in Fiore: il 4 maggio la presentazione del libro “Atlante fotografico degli uccelli del Parco Nazionale della Sila con inediti contributi sull’avifauna silana” di Gianluca Congi

1 Maggio 2019 19:01

San Giovanni in Fiore: il 4 maggio prossimo sarà presentato il libro “Atlante fotografico degli uccelli del Parco Nazionale della Sila con inediti contributi sull’avifauna silana” di Gianluca Congi

Sabato 4 maggio alle ore 10:00 presso la sede legale e amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore sarà presentato il volume di Gianluca Congi dal titolo: “Atlante fotografico degli uccelli del Parco Nazionale della Sila con inediti contributi sull’avifauna silana”. Il libro è edito dall’Ente Parco Nazionale della Sila che l’ha inserito anche nella collana di testi promossa dal parco. Si tratta di un corposo testo di 400 pagine che racchiude un’enorme quantità d’immagini e di notizie frutto della grande e ben nota passione dell’autore per il mondo dell’ornitologia e in particolare per l’osservazione e lo studio degli uccelli della Sila. Il testo racchiude 807 scatti fotografici realizzati dall’autore (solo sei immagini sono state fornite a supporto da ornitologi o appassionati di natura), di queste foto, 740 sono contenute solo nella parte “atlante fotografico degli uccelli del Parco Nazionale della Sila e delle aree immediatamente contigue” e illustrano ben 148 specie diverse osservate nell’area di studio che coincide non solo con i confini del parco ma che si estende a tutta la ZPS “Sila Grande” (in gran parte comunque ricompresa nel parco nazionale) e alle aree contigue al parco facenti parte dell’area MaB “Sila” – Riserva della Biosfera.

Nel libro, oltre alla grande quantità di foto, sono presenti pure diverse illustrazioni e una serie di altri importanti contenuti come l’inedita check-list degli uccelli del parco, della ZPS “Sila Grande” e delle aree contigue al parco che rappresenta l’analisi di ventuno anni di osservazioni e scarpinate per i monti della Sila da parte dell’autore Gianluca Congi. Un capitolo è stato scritto da Pierandrea Brichetti, tra i più autorevoli ornitologi italiani mentre diversi altri ornitologi, birders, disegnatori e amanti della natura, amici dell’autore, hanno contribuito alla buona realizzazione del lavoro. Un testo, da quanto trapelato, scritto con l’anima e con il cuore da parte dell’autore che è un appassionato e competente studioso dell’avifauna silana. Alla presentazione, moderata dal giornalista Dario Rondinella, parteciperanno lo stesso autore, i vertici dell’Ente Parco con il Commissario straordinario Francesco Curcio e il Direttore f.f. Giuseppe Luzzi, il funzionario del parco Barbara Carelli, il dirigente del settore sviluppo sostenibile ed educazione ambientale della regione Calabria Gabriele Alitto e vi sarà la graditissima partecipazione di Fulvio Mamone Capria in qualità di Presidente della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) nonché di Capo segreteria del ministro dell’ambiente – generale Sergio Costa.

