16 Maggio 2019 21:40

Salvini a Napoli: durissimi scontro tra manifestanti e forze dell’ordine. Lancio di transenne e fumogeni contro gli agenti a piazza del Plebiscito

Durissimi scontri a Napoli tra forze dell’ordine e manifestanti a piazza del Plebiscito, a Napoli, dove si è tenuto il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Ministro degli Interni, Matteo Salvini. Le forze dell’ordine in assetto anti sommossa hanno effettuato una carica per allontanare i manifestanti che hanno reagito lanciando transenne e fumogeni. La situazione è ora tornata alla normalità.

Foto di repertorio

