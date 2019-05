Migranti, Salvini: “Il Papa dice di accoglierli? La mia risposta è no, neanche se arriva Padre Pio a chiedermelo”

6 Maggio 2019 19:53

Migranti, Salvini: “Più ci attaccano e più ci minacciano e più io vado avanti come un treno per difendere gli italiani. Abbiamo tolto la pagnotta a chi guadagna sull’immigrazione“

“Per chi scappa dalla guerra l’Italia è la casa loro. Ma io ho visto ventenni robusti con cappellino, telefonino a spacciare droga: questi tornano a casa. Abbiamo tolto la pagnotta a chi guadagnava sull’immigrazione. Più ci attaccano e più ci minacciano e più io vado avanti come un treno per difendere gli italiani“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini: “Il Papa dice accoglienza? No, solo chi ha diritto. Porti restano chiusi” Il ministro dell’Interno intervenendo a un evento organizzato dalla Lega a Roma: “Il Santo Padre dice di accogliere tutti? No, in Italia si accoglie chi ha diritto ad essere accolto. Può arrivare anche padre Pio a chiedermelo”. Ha detto Salvini commentando il monito, giunto dal Papa, che arriva proprio nella stessa settimana in cui il Ministro dell’Interno è stato in visita in Ungheria.

