Messina, rubava soldi agli zii anziani: arrestato 47enne di Torrenova

24 Maggio 2019 13:46

Torrenova (Messina) Arrestato 47enne, l’uomo è ritenuto responsabile di furto e ricettazione nonché dei reati di detenzione abusiva di munizioni e possesso e utilizzo illegale di farmaci ad azione dopante

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Comando Stazione di Sant’Agata Militello, hanno arrestato V.A. 47enne di Torrenova, ritenuto responsabile dei reati di furto, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e possesso di farmaci ad azione dopante.

A seguito della denuncia di una coppia di anziani, che avevano segnalato il susseguirsi di furti di somme di denaro e preziosi nella loro abitazione, i Carabinieri hanno avviato un’attività investigativa con servizi di osservazione e controllo presso l’abitazione della coppia, che avevano fatto sospettare del nipote dei due che prestava loro assistenza domiciliare. Nel pomeriggio di ieri i militari hanno fermato l’uomo all’uscita dall’abitazione dei parenti e lo hanno sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso della somma di 80 euro appena sottratte agli zii come dimostrato dalle banconote in suo possesso precedentemente contrassegnate dai militari con un segno identificativo al fine di individuarne la provenienza.

I Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo: alcuni monili in oro sottratti agli anziani ed altri preziosi di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza ed inoltre 200 cartucce da caccia calibro 12 illegalmente detenute e cinque flaconi di farmaci ad azione dopante.

Quanto rinvenuto in sede di perquisizione domiciliare, unitamente alle banconote trovate addosso al 47enne, è stato sequestrato. L’uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di furto e ricettazione nonché di detenzione abusiva di munizioni e possesso ed utilizzo illegale di farmaci ad azione dopante.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Patti (ME), l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

