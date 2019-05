Le rubano l’agenda con le cure per il figlio malato di tumore, ecco il disperato appello di una mamma calabrese: “restituitemela”

25 Maggio 2019 16:48

Vittima di ladri che le rubano a Roma gli effetti personali, ma soprattutto la documentazione medica del figlio malato di tumore: ecco il disperato appello della mamma

E’ disperata una mamma di Pizzo, la quale ha lanciato un appello su Facebook perchè le venga restituita un’agenda blu in cui da un anno annota tutte le tappe della lotta del figlio di 7 anni contro un tumore. Difatti, alcuni ladri, mentre erano a Roma per le cure del piccolo, hanno rubato tutti gli effetti personali alla famiglia calabrese del piccolo: tra questi anche la “vitale” agenda. “Di quell’agenda – scrive la donna rivolgendosi ai ladri – cosa dovete farvene? Vi prego aiutatemi a trovarla, per me e’ importantissima. Vi prego, lasciatela ovunque qualcuno possa ritrovarla e ricontattarmi. Condividete l’appello #ritroviamolagendinadilorenzo”.

