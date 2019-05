A Capo D’Orlando la 1ª edizione della Round Aeolian Race: Essenza vince la regata

13 Maggio 2019 15:00

Nella prestigiosa cornice del Marina di Capo D’Orlando, fortemente voluta ed organizzata in tempi record dal neonato circolo velico di Capo D’Orlando, la Round Aeolian Race ha pienamente soddisfatto le attese lasciando il segno nel cuore degli appassionati di vela

Pienamente riuscita la 1ª prima edizione della Round Aeolian Race, la regata velica Off-shore organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando, che si è svolta nella acque dell’arcipelago eoliano dall’1 al 4 maggio.

La manifestazione ha subito evidenziato le sue grandi potenzialità sportive in vista delle edizioni dei prossimi anni. Il fascino del percorso con le sette isole che fanno da boa, l’imprevedibilità meteo derivante dal passaggio intorno alle Eolie, hanno lasciato grandissima impressione tra gli equipaggi partecipanti, provati anche dalle difficoltà affrontate lungo le 140 miglia del percorso.

Giovedì 2 maggio erano 22 le imbarcazioni in acqua suddivise tra le categorie Crociera-Regata e Gran Crociera, in attesa dei segnali di partenza del Comitato di Regata. Dopo la partenza tutta la flotta ha scelto l’opzione del senso di percorso antiorario, dirigendosi verso le bocche di Vulcano, per poi fare rotta con andatura di bolina su Stromboli che ha salutato l’arrivo notturno degli equipaggi con i suoi boati.

Nel successivo tratto direzione Salina la flotta si è progressivamente allungata suddividendosi in 3 gruppi che si sono trovati a regatare con condizioni di vento diverse; nel gruppo di testa le imbarcazioni Sagola, Ottovolante, Essenza, Skin, Profilo e Malafemmina, che sono riuscite ad attraversare il canale di Salina nella mattinata di venerdì 2.

Il resto della flotta ha raggiunto Salina con maggiore difficoltà, complice le condizioni di vento che nel frattempo sono mutate sia per l’arrivo della pioggia che del cambio di direzione del vento girato a levante. Il pomeriggio di venerdi 2 ha visto lo sprint finale tra i primi, che una volta passata Salina, hanno dato vita ad un testa a testa avvincente con Sagola davanti sino a Filicudi, ma poi raggiunta ad Alicudi. Per l’ultimo tratto da 25 miglia sino all’arrivo a Capo d’Orlando, percorso di bolina con 20 nodi di levante, gli equipaggi hanno profuso l’ultimo sforzo in condizioni particolarmente impegnative, dopo circa 30 ore di navigazione, riuscendo a tagliare il traguardo verso le ore 19.

Nel frattempo il levante è progressivamente rinforzato costringendo gli altri equipaggi rimasti tra Filicudi ed Alicudi ad utilizzare tutte le doti marinaresche per affrontare la pioggia ed il vento nell’ultima fase della regata, arrivando a Capo d’Orlando nel corso della notte e sino alla mattina successiva.

Per la categoria Crociera-Regata, la vittoria è andata all’equipaggio calabrese di Essenza, che si è aggiudicata trofeo Round Aeolian Race, inserendo così il proprio nominativo nell’albo d’oro della manifestazione quale prima imbarcazione vincitrice.

Primo della categoria Gran Crociera, l’equipaggio orlandino di Freedom, a cui è andato il trofeo BPER.

Primo arrivato in tempo reale l’equipaggio catanese di Skin, a cui è andato il trofeo Line Honours V-Helmets.

La cerimonia di premiazione di è svolta sabato 4 maggio presso il Marina di Capo d’Orlando che ha offerto tutto il supporto logistico agli equipaggi partecipanti, alla presenza dell’intero staff del Circolo Organizzatore, Yacht Club Capo d’Orlando, presieduto dall’avv. Giuseppe Mormino, del Sindaco di Capo d’Orlando, del Presidente del Comitato 7^ Zona FIV, e del C.te del Circomare S.Agata Militello.

Unanimi i complimenti per l’ottima organizzazione della manifestazione sia da parte delle Autorità intervenute, ma soprattutto da parte di tutti i regatanti che hanno espresso il pieno convincimento circa le grandi potenzialità della regata per le sue caratteristiche assolutamente uniche, prenotandosi sin da ora per l’edizione 2020.

