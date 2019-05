Roma: incredibile rissa a colpi di cacciavite, 7 arresti

29 Maggio 2019 11:25

Roma: 7 persone sono state arrestate dai carabinieri per la rissa di ieri pomeriggio a Ostia, davanti alla Stazione Lido, in cui sono stati accoltellati due egiziani

Sette persone sono state arrestate dai carabinieri per la rissa di ieri pomeriggio a Ostia, davanti alla Stazione Lido, in cui sono stati accoltellati due egiziani. Si tratta di quattro egiziani, un ecuadoregno e due romani, un 38enne e un 47enne. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri la lite, sembra a colpi di cacciavite, sarebbe scoppiata per gli apprezzamenti ad una ragazza di 15enne, figlia del 38enne romano. La ragazzina avrebbe raccontato tutto al padre e quest’ultimo, accompagnato da un amico, avrebbe deciso di dare una punizione ai due egiziani, ferendo gravemente uno dei due. L’accusa per il 38enne romano è di tentato omicidio e rissa mentre per tutti gli altri solo di rissa.

(AdnKronos)

Foto di repertorio

