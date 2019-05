Tragedia a Roma, bimbo di un anno muore nel sonno all’asilo

28 Maggio 2019 15:49

Roma: un bimbo di un anno è morto mentre dormiva all’asilo nido, a dare l’allarme le maestre

Un bambino di un anno e’ morto questa mattina nel sonno in un asilo nido privato del quartiere Appio, periferia est di Roma. A dare l’allarme le maestre che, vedendo che il bimbo non respirava, hanno chiamato il 118 e i carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il bimbo e’ deceduto. Il bambino – secondo quanto si apprende – non soffriva di alcuna patologia.

Roma, bimbo morto in asilo: ipotesi cause naturali

Il bimbo deceduto in un asilo nido privato di Roma, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, potrebbe essere morto per cause naturali. Il medico, arrivato in ambulanza, ha infatti constatato il decesso poco dopo essere arrivato sul posto e non ha riscontrato segni evidenti di una morte diversa da quella per cause naturali. Il corpicino è stato trasportato all’obitorio del Verano dove sarà effettuata l’autopsia.

