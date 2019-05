23 Maggio 2019 09:04

Paura a Roma: un autobus elettrico della linea 119 dell’Atac ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30

Un autobus elettrico della linea 119 dell’Atac ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30 in via Sistina, a Roma, all’altezza del civico 83. Sul posto è intervenuta subito una squadra di vigili del fuoco del comando di Roma che ha spento le fiamme. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e non risultano feriti.

(AdnKronos)

