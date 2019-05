Messina, puzza di fogna in via Giacomo Macrì a Rodia: liquami in strada

30 Maggio 2019 10:15

Messina, la segnalazione del consigliere Biancuzzo: “liquami puzzolenti in strada, pericoli per la salute pubblica”

Fuoriuscita di liquami fognari in via Giacomo Macrì a Rodia. La segnala il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo ad Amam e al sindaco di Messina. “I liquidi puzzolenti e nauseabondi, arrivano in piazza chiesa davanti ingresso. Moscerini ed insetti proliferano nelle acque nere. Mi corre l’obbligo precisare che oltre la chiesa nelle vicinanze esistono abitazioni ed i cittadini residenti debbono convivere con il fetore. Appare superfluo rappresentare, senza creare allarmismo, che c’è un gravissimo pericolo per la salute pubblica. I liquidi vengono schizzati al transito dei mezzi”- scrive Biancuzzo, che chiede interventi tempestivi a tutela della salute pubblica.

Valuta questo articolo