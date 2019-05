Milazzo, Massimo Romagnolo nuovo coordinatore regionale di Riva Destra: “Più forti per sostenere Giorgia Meloni”

7 Maggio 2019 18:17

Milazzo, eletto il direttivo regionale di Riva Destra: Massimo Romagnolo nuovo coordinatore regionale

Massimo Romagnolo è il nuovo coordinatore di Riva Destra in Sicilia: e’ stato eletto dal direttivo regionale, riunitosi domenica scorsa a Milazzo e presieduto dal portavoce nazionale Alfio Bosco, su delega del segretario nazionale Fabio Sabbatani Schiuma. Romagnolo è affiancato anche dai due vice coordinatori che sono, per la Sicilia Orientale, Enrico Smeraldo, e per quella Occidentale, Angelo Tigri.

Nella stessa riunione si sono registrati tre nuove importanti nomine, approvate poi on-line all’unanimità, dalla Direzione Nazionale di Riva Destra: Giampiero Brillo è il nuovo coordinatore per la Provincia di Palermo, Giuseppe Sottile subentra a Romagnolo per la Provincia di Messina ed Antonio Leto lo è per il Comune di Milazzo, mentre Nicola D’Aguanno, commissario provinciale a Trapani, farà anche parte dell’Esecutivo Nazionale del movimento.

Secondo Bosco, “il nostro rafforzamento, unito agli ottimi risultati dei nostri candidati inseriti nella lista di FdI (l’1% del totale dei voti) a Castelvetrano (TP), ove il partito ha cosi’ raggiunto il 9%, ossia il miglior risultato dell’isola, garantisce con i fatti, le idee e i numeri, e onora, il patto federativo stipulato a Roma nell’ottobre scorso, con la leader di FdI, intervenuta alla nostra Direzione Nazionale”.

Valuta questo articolo