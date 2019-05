“Riaprite Piazza Cairoli alle auto”: Messina Incentro avvia una raccolta firme

13 Maggio 2019 11:49

Messina Incentro avvia una raccolta firme per riaprire Piazza Cairoli al traffico della auto: “i commercianti stanno subendo danni incalcolabili”

“Riaprire al traffico veicolare piazza Cairoli dal lunedì al venerdì e istituire l’area pedonale nei fine settimana. E’ quanto Messina Incentro chiede all’amministrazione comunale in una lettera già sottoscritta da una trentina di commercianti di piazza Cairoli e viale San Martino”.

Lo afferma Lino Amante Santoro, presidente dell’Associazione Messina Incentro, che prosegue:

“Nei giorni scorsi ho incontrato personalmente il sindaco Cateno De Luca, al quale ho esposto lo stato di profonda crisi in cui versano diverse attività commerciali di piazza Cairoli, per via della chiusura della strada al traffico veicolare. Il danno subito dai commercianti della zona è notevole e adesso è giunto il tempo di scrivere la parola fine a quella che nelle intenzioni delle precedenti amministrazioni doveva essere un’isola pedonale, ma che in realtà si è trasformata in una strada chiusa. Vista l’apertura dell’amministrazione De Luca, che ringrazio, abbiamo deciso con altri associati di presentare un’istanza con il carattere dell’urgenza, al fine di avviare l’iter per la riapertura di piazza Cairoli. I commercianti si sobbarcheremo i costi per la collocazione delle barriere amovibili da posizionare ai varchi d’ingresso, cosicché da rendere pedonale l’area in occasione dei fine settimana, quindi dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Poi piazza aperta con parcheggi a pagamento ai margini della strada per la sosta breve. Mi auguro – conclude Santoro – che sul piano politico, mi riferisco ai consiglieri comunali, vi possa essere assoluta condivisione, perché gli operatori commerciali stanno subendo danni incalcolabili”.

