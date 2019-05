Resta incastrato nel compattatore dei rifiuti: operatore ferito gravemente

24 Maggio 2019 13:02

Resta incastrato nel compattatore dei rifiuti: la vittima dell’incidente, 50 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Incidente sul lavoro ad Arezzo: un operatore ecologico di Sei Toscana, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, è rimasto incastrato nel compattatore riportando traumi all’addome e al femore. E’ accaduto questa mattina in via Malpighi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L’operatore aretino, 50 anni, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato in codice rosso. Sull’accaduto indagano gli ispettori dell’ufficio prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Toscana Sud Est.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo