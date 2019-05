Il tour di Francesco Renga fa tappa a Taormina: concerto al Teatro Antico [INFO UTILI]

13 Maggio 2019 16:11

Al via il primo appuntamento della nuova edizione di TaoMusica: Renga in concerto al Teatro Antico di Taormina

Questa estate ha scelto di esibirsi dal vivo solo per due anteprime speciali del prossimo tour invernale: Francesco Renga sceglie il Teatro Antico di Taormina (insieme all’Arena di Verona), per presentare dal vivo il suo nuovo progetto discografico “L’altra metà” uscito il 19 aprile. Il prestigioso live del 13 giugno (ore 21) inaugura la nuova stagione di TAOmusica 2019, la rassegna organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, quest’anno alla sua terza edizione, che l’indomani (14 giugno) vedrà sul palco del Teatro antico Francesco De Gregori & Orchestra, per un evento unico nel suo genere. Le prevendite sono già disponibili nei circuiti abituali.

“L’altra metà” il nuovo album di Francesco Renga

L’album è anticipato dal singolo “L’odore del caffè” in tutte le radio, ideato da Francesco Governa per la regia di Mauro Russo.

Scritto da Ultimo, “L’odore del caffè” è un brano che racconta di sentimenti e stati d’animo con un linguaggio semplice e diretto e grande intensità emotiva e vocale, quell’intensità che ha da sempre caratterizzato Francesco come uno degli artisti più apprezzati dal pubblico italiano.

Il nuovo album, composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo, rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

“L’Altra metà è anche- dichiara l’artista-il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare – attraverso queste canzoni anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni”.

Attuale e variegata anche la scelta degli autori con cui Francesco ha collaborato per la scrittura del nuovo disco: Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio Di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin (Danti), Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Lorenzo Urciullo (Colapesce), Fortunato Zampaglione, Michele Zocca.

TaoMusica 2019: il programma

Francesco De Gregori & Orchestra – 14 giugno

Caetano Veloso – 13 luglio

Massimo Ranieri – 1 agosto

Fiorella Mannoia – 17 agosto

Antonello Venditti – 27 agosto

Levante – 1 settembre

