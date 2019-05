La Regione Calabria ospiterà a Scilla una delle Conferenze del ciclo SBE

3 Maggio 2019 16:25

La Regione Calabria ospiterà, dal 16 al 17 maggio 2019, a Scilla, una delle Conferenze del ciclo SBE (Sustainable Built Environment). Il ciclo SBE 2018-2020 prevede 15 conferenze nazionali a Taiwan, Eindhoven, Valletta, Weimar, Helsinki, Praga, Milano, Graz, Cardiff, Temuco (Cile), Salonicco, Tokio, Sydney, Istambul e Scilla; una conferenza Mondiale in Svezia a Gothenburgnel 2020. Il focus della Conferenza SBE19 Scilla sarà incentrato su politiche, programmi e piani d’azione mirati a migliorare la sostenibilità dell’ambiente costruito. Durante il dibattito saranno affrontati temi di grande interesse: l’integrazione dei sistemi di valutazione nelle politiche e nei processi decisionali delle autorità pubbliche; l’uso di sistemi di valutazione negli appalti pubblici, nei programmi di finanziamento, nei regolamenti, nei piani urbanistici e nelle politiche basate sugli incentivi; le strategie per l’armonizzazione dei sistemi di valutazione pubblica a livello di edifici, ambito urbano e ambito territoriale. Il fatto che la conferenza si tenga in Calabria è un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla Regione, in particolare dall’Assessorato e dal Dipartimento alle Infrastrutture, che da più di 3 anni hanno avviato, fra i primi in Italia, un articolato Programma di Edilizia Sostenibile. Il Programma ha introdotto l’obbligo della certificazione di sostenibilità ambientale per tutti gli edifici pubblici o finanziati con fondi pubblici, imprimendo una forte accelerazione al processo di evoluzione del settore delle costruzioni calabrese in direzione di una maggiore sostenibilità e ponendo la Calabria nelle condizioni di diventare un esempio di buone prassi a livello nazionale.

