20 Maggio 2019 14:16

La ReggioMed punta alla Serie D, nella gara d’andata degli spareggi nazionali vince la squadra di Reggio Calabria contro il Biancavilla

La ReggioMed ha un sogno: la promozione in Serie D. La squadra di Reggio Calabria nella gara di andata del Primo Turno degli spareggi nazionali per la promozione nei professionisti, vince 1-0 contro i siciliani del Biancavilla, grazie al gol di Zampaglione. La prossima settimana la gara di ritorno in terra siciliana. La vincente affronterà la vincente del doppio confronto tra Gladiator e Canicattì.

Valuta questo articolo