Il nuovo Prefetto di Reggio ha già ricoperto incarichi in Calabria

2 Maggio 2019 12:40

Massimo Mariani prenderà il posto di Michele di Bari presso la prefettura di Reggio Calabria

Passaggio di consegne alla guida della prefettura di Reggio Calabria: Massimo Mariani prendera’ il posto di Michele di Bari che assumera’, a breve, le funzioni di capo del dipartimento per le Liberta’ civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno. Mariani, la cui nomina e’ stata decisa nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri, arriva dalla prefettura di Foggia dove ha svolto anche l’incarico di commissario straordinario del governo per l’area del Comune di Manfredonia. Nato a Taranto, Massimo Mariani conosce gia’ la Calabria. Dopo aver ricoperto per anni incarichi al ministero dell’Interno e in diverse prefetture italiane, e’ stato promosso alla qualifica di viceprefetto dal gennaio 2002, il 30 aprile 2007 ha assunto servizio presso la Prefettura di Crotone, con le funzioni di viceprefetto vicario. Trasferito dall’11 ottobre 2010 alla prefettura di Cosenza, Mariani ha continuato a svolgere le funzioni di vice prefetto vicario. Dal 15 giugno 2015 ha svolto le funzioni di viceprefetto vicario a Catanzaro. Ha anche ricoperto incarichi di commissario straordinario nei Comuni di Strongoli (KR), Plati’ (RC), Scalea (RC), Castrovillari (CS), Ciro’ Marina (KR). Ha anche presieduto le commissioni d’accesso presso i Comuni calabresi di Corigliano Calabro (CS), Cropani (CZ) e Lamezia Terme (CZ), oltre che di Casal di Principe in Campania e Monte Sant’Angelo (in Puglia). (Dire)

Valuta questo articolo