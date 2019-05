Reggio Calabria, all’Università per Stranieri “Alighieri“ incontro sulla “responsabilità informatica e il diritto all’oblio”

3 Maggio 2019 22:52

Reggio Calabria: Martedì 7 maggio, presso l’Aula Magna “Giuseppe Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri“, si terrà un Incontro internazionale dal tema: “la responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici”

Martedì 7 maggio 2019 alle ore 10.30, presso l’Aula Magna “Giuseppe Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri“ di Reggio Calabria, si terrà un Incontro internazionale dal tema: La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e linguistici. L’incontro, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea, vedrà la partecipazione della Prof.ssa Elizabeth SAFAR (Universidad Nacional de Salta – Argentina) che per l’occasione presenterà ai partecipanti il suo ultimo libro dal titolo: Implicancias y alcances de la responsabilidad civil en cuestiones informáticas. La sicurezza informatica, tutele e responsabilità online, i media, il diritto alla protezione dei dati personali in rete (alla luce della nuova normativa europea sulla privacy), sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati durante l’incontro attraverso una profonda analisi giuridica, sociologica e linguistica. L’evento è aperto al pubblico. La partecipazione degli studenti universitari prevede il riconoscimento di 0.50 CFU.

