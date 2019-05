Reggio Calabria, Toninelli a Gioia Tauro: “abbiamo rilanciato il Porto”

21 Maggio 2019 14:59

Reggio Calabria: Danilo Toninelli è tornato questa mattina a Gioia Tauro per il rinnovo del protocollo di legalità per il porto

Danilo Toninelli è tornato questa mattina a Gioia Tauro per il rinnovo del protocollo di legalità per il porto. “Questo non è un punto di arrivo – afferma il Ministro dei Trasporti- ma di ripartenza. Ce l’abbiamo fatta a rilanciare il porto che rappresenta il motore economico di questa regione senza il quale non ci sarebbe sviluppo. Ora dobbiamo fare squadra sempre di più per garantire la massima trasparenza e legalità per il futuro”. Alla cerimonia hanno partecipato il commissario dell’Autorità portuale Andrea Agostinelli, il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e il legale rappresentante della Mct Paolo Maccarini. “Le mele marce – conclude Toninelli – devono essere cacciate e messe alla porta. Qui, in questa terra difficile, non bisogna chiudere neppure mezzo occhio e nessuno deve pensare di non cogliere le positività che questo porto esprime”.

