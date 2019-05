Reggio Calabria: week end di successi per gli Arcieri Club Lido

7 Maggio 2019 21:55

Il week end appena trascorso è stato un intenso susseguirsi di soddisfazioni sportive per la società di Catanzaro degli arcieri club lido

Il week end appena trascorso è stato un intenso susseguirsi di soddisfazioni sportive per la società di Catanzaro degli arcieri club lido, infatti nella due giorni sportiva calabrese nelle categorie e classi gara di partecipazione le medaglie d’oro sono state conquistate dagli atleti catanzaresi. Per l’occasione della due giorni sportiva, la società ha proposto la nuova maglia offerta da un team di sponsor di Catanzaro che hanno voluto omaggiare la società per gli impegni sportivi e la qualità tecnica dimostrata in questi anni. Nella giornata di sabato 04 maggio è stata disputata la fase regionale estiva del Trofeo Pinocchio a Taurianova, organizzata da una delle società che operano in quel territorio, gli arcieri del Club Lido partecipano alla competizione con una qualifica già avuta nella fase invernale, cioè quella di Anastasia Poerio Piterà. Come ormai copione sportivo e storia degli ultimi anni nelle diverse classe gara, cioè tre, tutte le medaglie d’oro vanno alla società del Presidente Messina. Il team catanzarese, composto per l’occasione da Comì Desyrè, Poerio Piterà Anastasia, Caroleo Roberta e Alessia De Mattei conquista tre ori e un ottimo piazzamento per la piccola Alessia. Infatti a fine gara dopo le 48 frecce Comì Desyrè vince nella sua categoria con notevole distacco e si qualifica alla fase nazionale, Poerio Piterà Anastasia nonostante già qualificata vince nella classe ragazze prima media e conferma la sua già ottenuta qualifica alla fase nazionale, mentre nella classe cadetta delle giovanissime Caroleo Roberta vincendo anch’essa con ampio margine ottiene il pass per la finale nazionale di Torino. Ottimo esordio in una fase estiva per Alessia De Mattei che nonostante la sua giovane età ben si piazza in classifica. Il tecnico accompagnatore Poerio Piterà Edoardo e il supporter tecnico Caroleo Domenico si dicono soddisfatti della performance delle giovani atlete, “è la prima volta che le nostre qualifiche sono completamente a tinte rosa, infatti quest’anno abbiamo iscritto solo le ragazze a questa manifestazione che tecnicamente erano pronte ad affrontare una gara federale, le nostre tre atlete di punta Desyrè, Anastasia e Roberta non sono esordienti a questa disciplina e i punteggi ottenuti sono notevoli, mentre per la piccola Alessia abbiamo constatato negli allenamenti che era tecnicamente pronta ad affrontare una gara, infatti quasi tutte le frecce hanno centrato il bersaglio.

Nella giornata di domenica 05 maggio a Cinquefrondi è andata di scena la seconda gara targa della stagione calabrese. Anche qui come ormai copione sportivo nella classe ragazzi il primo e il secondo posto sono degli arcieri club lido. Poerio Piterà Francesco vince l’oro e Caroleo Alessandro l’argento, rispettivamente con 650 e 646 punti in una giornata caratterizzata dalla pioggia e dal vento. Questa gara abbiamo voluto farla nonostante gli impegni esterni e familiari dei ragazzi, aggiunge in una nota il mister Poerio Piterà Edoardo, infatti questa stagione sportiva sino ad oggi è stata caratterizzata da avversità meteo che già nella passata competizione tenutasi a Reggio Calabria organizzata dalla società Arcieri fata Morgana ci ha fatto decidere di non far partecipare i nostri giovani ragazzi, infatti in quella sede abbiamo deciso con i genitori degli atleti presenti sul campo di pagare le quote di iscrizione e non partecipare, al fine di preservare la salute dei nostri atleti. A Taurianova, dagli amici dell’Aida le condizioni meteo erano variabili, abbiamo iniziato la gara, ma come accade in questo inizio stagione la pioggia non si è fatta attendere influenzando i risultati dei nostri due ragazzi. Buon inizio di stagione per Giglio Stefano tornato alle gare dopo un lungo periodo di inattività per impegni lavorativi.

