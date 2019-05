2 Maggio 2019 22:18

Reggio Calabria, gli studenti in municipio a Caulonia per conoscere le istituzioni. Belcastro: “opportunità per tutti”

Educare i ragazzi alla partecipazione democratica attraverso una cittadinanza attiva. Questo l’obiettivo di una tre giorni promossa dall’Amministrazione Comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, in collaborazione con le scuole cittadine. Per tre lunedì, a partire dal 6 maggio, gli studenti di terza media saranno in municipio a confrontarsi con le istituzioni locali per conoscerle da vicino. “Racconteremo ai nostri ragazzi – ha spiegato il sindaco Belcastro – le funzioni e le competenze principali degli organi comunali, affinchè possano avere possibilità di sviluppare lo spirito critico necessario per esercitare i propri diritti di cittadinanza comprendendo meglio come funziona la gestione della cosa pubblica. Avvicinare i giovani alle istituzioni e aiutarli a riflettere sul concetto di cittadinanza e partecipazione – ha osservato il primo cittadino cauloniese – rappresenta un’opportunità anche per noi amministratori, chiamati ad ascoltare le esigenze e le proposte della futura classe dirigente”.

