Reggio Calabria: 70 studenti hanno visitato questa mattina la Diga del Menta nel cuore del Parco dell’Aspromonte

29 Maggio 2019 21:30

Reggio Calabria: circa 70 studenti, accompagnati dai docenti, degli Istituti Compresivi di Falerna, Nocera Terinese, Martirano Lombardo e Gizzeria hanno visitato questa mattina la Diga del Menta nel cuore del Parco dell’Aspromonte

Circa 70 studenti, accompagnati dai docenti, degli Istituti Compresivi di Falerna, Nocera Terinese, Martirano Lombardo e Gizzeria hanno visitato questa mattina la Diga del Menta nel cuore del Parco dell’Aspromonte. Ospiti della Sorical, i ragazzi sono stati premiati nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione sul corretto utilizzo dell’acqua potabile promossa dal Rotary Club Reventino in collaborazione con la società idrica. L’iniziativa, “Acqua è Vita” ha visto la partecipazione di tutte le classi degli istituti, invitate, alla fine del percorso, a presentare degli elaborati sul risparmio idrico. I lavori interdisciplinari, alcuni anche multimediali, sono stati premiati nei giorni scorsi nell’ambito di un’iniziativa scolastica e Sorical, su iniziativa del commissario Luigi Incarnato, ha messo in palio il viaggio di istruzione alla diga del Menta.

A accogliere gli studenti a Gambarie anche due guide messe a disposizione dal Parco dell’Aspromonte che hanno accompagnato i ragazzi in un percorso didattico sulle bellezze naturalistiche dell’Aspromonte e dell’area dove insiste l’invaso, nel comune di Roccaforte del Greco.

Personale tecnico della Sorical, che opera sulla diga, ha illustrato la complessa macchina gestionale dello schema acquedottistico Menta che, da ottobre, alimenta la città di Reggio Calabria. “L’acqua è un bene pubblico che va preservato perché la disponibilità non è illimitata” – afferma il commissario della Sorical Luigi Incarnato. “Evitare gli sprechi è un dovere civico e morale che dobbiamo trasmettere le nuove generazioni affinché si facciano promotori all’interno delle famiglie di una forte campagna di sensibilizzazione.” Il presidente del Rotary Reventino, Giuseppe Sirianni, nel ringraziare i docenti e i dirigenti scolastici per la collaborazione, si congratula con Sorical per la fattiva collaborazione alla riuscita dell’iniziativa.

Valuta questo articolo