Reggio Calabria: studenti Americani alla festa finale del corso tarantelle del sud

27 Maggio 2019 15:18

Reggio Calabria, gli studenti sono molto interessati a scoprire la cultura italiana e le rappresentazioni delle Danze Popolari Calabresi

La festa finale del corso “Tarantelle del Sud” si colora a stelle e strisce per la presenza di un folto gruppo di studenti della James Madison University Virgin – Usa . Il gruppo di studenti, che arriverà a Reggio Calabria a fine maggio, sarà per tutto il mese di giugno presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. Grazie alla docente di Lingua Straniera della Madison University, la Dott. Giuliana Fazzion, gli studenti sono molto interessati a scoprire la cultura italiana e, nello specifico, le rappresentazioni delle Danze Popolari Calabresi. Il Gruppo parteciperà, quindi, il 6 giugno, in occasione della festa finale del corso “Tarantelle del Sud”, che si terrà presso la sede di Incontriamoci Sempre e nella piazza antistante la stazione FS di S.Caterina, a partire dalle ore 19,30. Si prevede un momento di grande festa e cultura, per far conoscere gli usi ed i costumi della nostra Calabria. Pino Strati (Presidente di Incontriamoci Sempre) e Giovanna Scarfò (Direttrice corso “Tarantelle del Sud”).

