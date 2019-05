Reggio Calabria: studente dell’Istituto Tecnico-Economico “Repaci” in Finale Campionati Nazionali Giochi Matematici

10 Maggio 2019 22:56

Sabato 11 maggio 2019 si svolgerà la Finale dei Campionati Nazionali dei Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano. I primi cinque classificati delle categorie C1 e C2 e dai primi tre classificati delle categorie L1, L2 faranno parte della squadra che rappresenterà l’Italia alla finalissima internazionale. Tra i “giochisti” che si sfideranno per raggiungere il podio, per la Categoria L1, c’è Murina Antonino, studente della classe IV A dell’Istituto Tecnico Economico “L. Repaci”. Restando in attesa dei risultati, tutta la comunità scolastica del “Nostro-Repaci” rivolge un grosso in bocca al lupo ad Antonino a cui vanno i complimenti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maristella Spezzano, per la serietà e la passione, con cui ha affrontato finora le prove, senza esitare a mettersi in gioco, brillando per logica, intuizione e fantasia.

Complimenti anche ai docenti per l’alto livello qualitativo delle loro attività e per la costante affermazione del loro impegno e l’apertura alle competizioni nazionali e internazionali che mirano a promuovere e riconoscere le eccellenze.

