17 Maggio 2019 10:22

Reggio Calabria: a Seminara il GAL BaTiR prosegue l’azione informativa e di animazione sui Bandi per il settore Pubblico e Privato

– Il GAL BaTiR informa che lunedì 20 maggio alle ore 17 – presso la sala del Consiglio Comunale del Comune di Seminara – si svolgerà l’incontro pubblico per l’attività di informazione ed animazione sui Bandi del GAL per il settore Pubblico ed il settore Privato. All’incontro interverranno il sindaco di Seminara, Carmelo Arfuso, il presidente del GAL BaTiR, Antonio Alvaro, il direttore del GAL, Fortunato Cozzupoli ed il direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo. Le conclusioni del dibattito saranno affidate al consigliere Regionale della Calabria, on. Sebi Romeo. Presenti, inoltre, i sindaci dell’area del GAL BaTiR, le Associazioni e le Organizzazioni di categoria oltre alle Imprese dei settori interessati. Nell’occasione il GAL BaTiR farà il punto sullo stato dei Bandi in scadenza e di quelli di prossima pubblicazione nell’ambito del Piano di Azione Locale “Percorsi” riferito alla Misura 4 del PSR Calabria. In particolare saranno illustrate le opportunità dei bandi europei per i vari settori con specifico focus su quello per gli “Investimenti non produttivi in ambiente agricolo” descrivendone le finalità progettuali ammissibili con beneficiari del sostegno gli Enti pubblici gestori di terreni agricoli.

La Misura è volta a sostenere la realizzazione di investimenti non produttivi, finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale che rappresentano elementi di tipicità in grado di essere valorizzati a fornire servizi ecosistemici, anche al fine di aumentare l’attrattività turistica dello stesso paesaggio agrario. Il presidente del GAL BaTiR, Antonio Alvaro, nel proseguire l’azione informativa sul territorio dell’area di riferimento riafferma “la necessità di fare rete per stimolare e sostenere una crescita sostenibile, costruendo percorsi comuni di promozione e coinvolgendo tutte le Istituzioni del territorio per una strategia efficace per la valorizzazione di tutte le risorse produttive. In piena continuità con le azioni già avviate durante la presentazione del Piano di Azione Locale, ed anche nelle successive giornate informative, in fattiva sinergia con il Dipartimento Agricoltura, Il GAL BaTiR continuerà ad applicare la condivisone con un metodo multifunzionale, strategica per l’avvenire della nostra agricoltura”.

Valuta questo articolo