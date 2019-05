Reggio Calabria: sciolto per ‘ndrangheta il consiglio comunale di Palizzi, insediata la commissione straordinaria

4 Maggio 2019 10:36

Come noto, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile scorso, su proposta del Ministro dell’Interno, a seguito della relazione predisposta dal Prefetto di Reggio Calabria, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Palizzi a norma dell’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali, per forme di ingerenza sull’azione amministrativa dell’Ente da parte della criminalità organizzata. Nelle more del perfezionamento della procedura di scioglimento, il Prefetto, con proprio provvedimento, ha sospeso il predetto Consesso, ai sensi dell’art. 143, comma 12 del decreto legislativo 18 agosto 267, e ne ha affidato la gestione alla Commissione Straordinaria composta dalla dott.ssa Adele Maio, Viceprefetto, dalla dott.ssa Michela Fabio, Viceprefetto Aggiunto e dal dott. Cosimo Facchiano, Funzionario Economico Finanziario. La predetta Commissione si è insediata presso il Comune di Palizzi nella giornata di ieri.

