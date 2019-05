27 Maggio 2019 22:32

Reggio Calabria, il Sap si avvia al congresso provinciale: il prossimo 28 maggio organizzato un convegno dal titolo “ Sicurezza, rispetto delle libertà, tutele e garanzie funzionali”

Il Sindacato Autonomo di Polizia, nell’ambito dei lavori del IX Congresso Provinciale, ha organizzato per il prossimo 28 maggio un convegno dal titolo “ Sicurezza, rispetto delle libertà, tutele e garanzie funzionali ” al quale prenderanno parte Don Pino De masi, referente regionale dell’associazione “Libera”, Roberto Di Palma, Sostituto Procuratore della DDA di Reggio Calabria e l’On. Gianni Tonelli, Segretario della Commissione Parlamentare Antimafia. I lavori del convegno, che si terrà presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, Palazzo Campanella, sita in Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova, saranno aperti dal Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia Rosario Indelicato e saranno moderati dal Giornalista del Quotidiano del Sud Michele Albanese. Il Segretario Regionale della Calabria, Michele Granatiero, ha tenuto a precisare che la scelta dell’argomento non è casuale perché fortemente sentito dagli operatori di polizia i quali sperano siano introdotte quanto prima nel nostro ordinamento forme di garanzie funzionali, quali protocolli operativi, chiare regole di ingaggio, videocamere su divise, auto e celle di sicurezza, nonché strumenti idonei a rendere più sicuro ed efficace l’intervento di polizia. Considerata la rilevanza dei temi trattati, l’autorevolezza dei relatori e dei loro interventi il convegno verrà considerato momento formativo per tutto il personale che parteciperà all’evento.

Valuta questo articolo