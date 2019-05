Reggio Calabria: domani Salvini a Platì per la consegna di un immobile confiscato alla ‘ndrangheta

9 Maggio 2019 12:16

Reggio Calabria: domani Matteo Salvini sarà a Platì per la consegna alla diocesi di Locri Gerace di un immobile confiscato alla ‘ndrangheta

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà a Platì domani, venerdì 10 maggio alle ore 10,00, per la consegna alla diocesi di Locri Gerace di un immobile confiscato alla ‘ndrangheta. La firma avverrà alla presenza del prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, e del direttore dell’ANBSC, Bruno Frattasi. Lo fa sapere una nota del Viminale. Al termine, aggiunge la nota, ci sarà l’intitolazione della strada dove si trova l’immobile (ex via Pasquale Ielasi) al Comandante della stazione Carabinieri di Platì, Brigadiere Antonio Marino, vittima del dovere.

