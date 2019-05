Reggio Calabria, riparte l’incendio di contrada Morloquio: fiamme altissime, torna la paura [FOTO LIVE]

26 Maggio 2019 21:37

Reggio Calabria, torna la paura in contrada Morloquio per il grosso incendio che da ore divampa sulle colline dell’Aeroporto

E’ ripartito in serata, intorno alle 20:00, l’incendio che aveva caratterizzato le ore centrali di questa Domenica di fine Maggio in contrada Morloquio, a Reggio Calabria, sulle colline di Ravagnese. I Vigili del Fuoco sono tornati sul posto con una squadra, dopo che oggi avevano già impiegato 2 squadre e 5 mezzi per domare il rogo. Non è noto al momento se sia ripartito lo stesso incendio o se ne sia stato appiccato uno nuovo nella stessa zona. Fatto sta che le fiamme sono altissime. Sarebbe opportuno che oltre all’intervento provvidenziale dei pompieri, anche le altre forze dell’ordine indagassero per chiarire cosa stia succedendo perchè è evidente che si tratti di incendi appiccati dolosamente. I residenti della zona tornano a vivere l’incubo incendio: è infatti la stessa area del devastante incendio di Ferragosto 2014, quando alcune villette furono coinvolte nel rogo durato oltre 18 ore con centinaia di evacuati e una tragedia sfiorata per miracolo.

