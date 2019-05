Reggio Calabria ricorda Diego Vitrioli: una targa nella Galleria di Palazzo San Giorgio ricorderà l’illustre poeta

20 Maggio 2019 18:36

Rotary Club e Comune di Reggio Calabria insieme nel segno di Diego Vitrioli: una targa nella Galleria di Palazzo San Giorgio ricorderà l’illustre poeta reggino

1819 – 2019. Ricorre quest’anno il bicentenario della nascita di Diego Vitrioli. Per commemorare l’illustre concittadino, eccelso “poeta antico” del XIX secolo, l’Associazione Vitrioli, con il Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38 e l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, ha organizzato una serie di interessanti iniziative finalizzate a sedimentare la memoria collettiva esaltando il genio letterario dell’eccelso “poeta antico” del XIX secolo. Scoperta questa mattina, nella galleria di Palazzo San Giorgio, alla presenza del sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, la targa che ne commemora la nascita e le opere. La cerimonia, alla quale hanno preso parte anche la Presidente dell’Associazione Vitrioli Antonella Gioia, la Professoressa Francesca Neri responsabile del comitato scientifico ed il delegato alla cultura Franco Arcidiaco, ha dato il via alla rassegna di iniziative previste per il bicentenario della nascita del grande poeta reggino. La targa scoperta quest’oggi contribuirà ad arricchire la carica simbolica di uno spazio, la Galleria di Palazzo San Giorgio, fino a qualche anno fa indegnamente deputato a garage di servizio e oggi trasformato, su indicazione della compagine politica alla guida del Municipio reggino, in un luogo di cultura, apprezzato da associazioni, che ne danno lustro attraverso incontri e dibattiti culturali, da artisti che espongono le proprie opere, e turisti che, attraverso il suggestivo scorcio offerto dal doppio portone, riescono a scorgere il mare oltre il palazzo municipale, rendendolo tappa fissa dell’immancabile passeggiata sul corso Garibaldi. “Il luogo in cui deporre questo omaggio non è casuale – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà a margine della cerimonia – abbiamo recuperato e dato nuova vita alla Galleria, prima inaccessibile e trascurata, che oggi diviene vera e propria galleria d’arte, spazio privilegiato per associazioni e realizzazione di iniziative culturali. Abbiamo inteso ridare anima a questo prezioso spazio Comunale. Grazie all’Associazione Vitrioli ed al Rotary Club, per aver deposto la targa a memoria del filologo e latinista. Riteniamo importante che la nostra città basi la costruzione della sua identità sulla cultura, offrendo anche un doveroso riconoscimento a questo nostro illustre concittadino. Dobbiamo tanto a Diego Vitrioli e questo vuole essere il nostro tributo alla sua memoria”.

