Reggio Calabria, la raccolta differenziata si ferma in zona Cedir. Un lettore: “fanno capolino ratti e blatte” [FOTO]

30 Maggio 2019 16:12

Reggio Calabria: da 9 giorni in Contrada Falcone Fondo angolo Via del Gelsomino in zona Cedir non viene effettuata alcun tipo di raccolta della spazzatura

Da 9 giorni in Contrada Falcone Fondo angolo Via del Gelsomino in zona Cedir a Reggio Calabria non viene effettuata alcun tipo di raccolta della spazzatura. Un lettore denuncia: “nonostante le segnalazioni fatte al numero verde oppure tramite mail alla AVR non cambia nulla. Ricevo solo assicurazioni sul fatto che il problema è stato segnalato ma niente. Ed intanto hanno cominciato a fare capolino alcuni ratti e numerose blatte. Questa situazione incresciosa si sta oramai verificando in questi ultimi mesi con disarmante regolarità.

Dopo aver pagato sempre qualunque tributo e tasse penso che non meritiamo un simile trattamento”, conclude.

