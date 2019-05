Reggio Calabria, ecco il programma della disinfestazione in città [DATE E INFO UTILI]

7 Maggio 2019 11:43

Reggio Calabria: ecco il programma di disinfestazione per maggio e giugno 2019

L’ufficio stampa dell’AVR informa i cittadini che “dal 12 maggio 2019 verrà eseguito il 1° passaggio del SERVIZIO di DISINFESTAZIONE a rotazione per ciascuna zona, su tutto il territorio comunale di Reggio Calabria, tramite interventi radicali adulticida, secondo misure di profilassi ASP. Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici. Si fa presente che tutti i prodotti, naturali o di sintesi, impiegati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e che, gli interventi sono mirati ai biotipi infestanti (blatte, mosche e zanzare) per eliminare solo l’organismo bersaglio, agendo quindi in maniera selettiva, SENZA danneggiare l’ambiente o effettuare trattamenti tossici per altri organismi.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650, la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’applicazione mobile DifferenziAPP“.

ZONA DATA TURNO 1 Pellaro 12/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Centro Storico 13/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 2 Centro Storico 14/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 Pellaro 15/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 3 Pineta Zerbi – Tremulini – Eremo 16/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 17/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 4 Santa Caterina – San Brunello – Vito 19/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 20/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 5 Trabocchetto – Condera – Spirito Santo 21/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 22/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 6 Sbarre 23/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 24/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 7 Ferrovieri – Stadio – Gebbione 26/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 27/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 8 San Giorgio – Modena – San Sperato 28/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 29/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 9 Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe 30/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 31/05/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 10 Gallico – Sambatello 02/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 03/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 11 Archi 04/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 05/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 12 Ortì – Podargoni – Terreti 06/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 07/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 13 Cannavò – Mosorrofa – Cataforio 09/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 10/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 14 Ravagnese 11/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 12/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 15 Gallina 13/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00 14/06/2019 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 04.00

