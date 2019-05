A Reggio Calabria la presentazione del libro “il cammino di san Josemaria”

28 Maggio 2019 21:46

A Reggio Calabria la presentazione del libro di Giuseppe Corigliano “Il cammino di san Josemaria-Il fondatore dell’Opus Dei e i giovani”

Promossa dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria, congiuntamente con l’Associazione Culturale Anassilaos, si terrà giovedì 30 maggio alle ore 17,30 presso la Sala Trisolini della Città Metropolitana la presentazione del libro di Giuseppe Corigliano “Il cammino di san Josemaria/Il fondatore dell’Opus Dei e i giovani”(Mondadori), storia di un incontro, quello del giovane Corigliano, per oltre quaranta anni portavoce dell’Opus Dei in Italia, con un santo come Josemaría Escrivá, che insegnava a trovare Dio nelle più diverse circostanze della vita quotidiana. E Pippo Corigliano ebbe, ancora ragazzo, l’opportunità di entrare in contatto, nella sua città natale, Napoli, con i giovani che già avevano fatto propria la missione di san Josemaría, restando affascinato dalla naturalezza con cui riuscivano a coniugare allegria e serietà, operosità e capacità di divertirsi, affidabilità e slancio apostolico. La conoscenza diretta della personalità esuberante e mistica del fondatore dell’Opus Dei fu per lui un ulteriore incentivo a intraprendere decisamente un percorso ispirato alla fede e allo stile di vita dei primi cristiani, che seguivano le orme di Gesù con generosità, semplicità e fiducia nella preghiera. San Josemaría seppe insegnare ai giovani, e non soltanto ad essi, che era possibile vivere una esperienza cristiana nella quotidianità, nella vita di ogni giorno. A tale scopo «inventò» chiacchierate settimanali che chiamò «circoli di San Raffaele», dal nome dell’Arcangelo che, come racconta la Bibbia, guidò felicemente il giovane Tobia nei quali si parlava e si parla del Vangelo, di come riscoprire il valore della Santa Messa e della preghiera personale, curando quelle virtù cristiane proprie di un laico: la laboriosità, l’amicizia, il fidanzamento e il matrimonio, la disciplina, l’attenzione verso i disagiati, la libertà di opinione, in politica e nella professione. Corigliano racconta e spiega nel volume come la frequentazione dei circoli abbia arricchito e trasformato la sua esistenza così da poter realizzare un progetto di una vita coraggiosa e impegnata. Nel corso dell’incontro, dopo i saluti istituzionali del Vice Sindaco Dott. Armando Neri, l’Autore sarà intervistato da Franco Arcidiaco sui temi del volume. Interverrà anche Stefano Iorfida. Al termine consegna del Premio Anassilaos “Città di Reggio Calabria” 2019.

Valuta questo articolo