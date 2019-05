Reggio Calabria: presentato il logo della “Coppa Primavela”

8 Maggio 2019 13:01

Reggio Calabria: ecco il logo della “Coppa Primavela”, Campionato Italiano Giovanile in Singolo, presentato al Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà

Piccole vele messe in risalto da riflessi colorati sullo sfondo di un inconfondibile Lungomare Falcomatà. Questo il logo della “Coppa Primavela”, Campionato Italiano Giovanile in Singolo, presentato al Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, da Pietro Sanna Consigliere Federale Fiv e Guido Ricetto Principal Race Officer (PRO), accompagnati da Fabio Colella, Consigliere Federale, Paola Passamani, Presidente del Comitato Reggio Calabria Vela 2019 e Pasquale Malara marketing e comunicazione, Si tratta di un evento di portata nazionale, giunto alla sua XXXIV edizione, che verrà presentato ufficialmente alla stampa nelle prossime settimane e che promette risvolti veramente interessanti in tema sportivo, di immagine, di promozione territoriale e turistica e, perché no, di consolidamento del rapporto tra i reggini e il loro mare. Una vera e propria festa della vela che coinvolgerà ragazzi e bambini provenienti da ogni regione della Penisola. Intanto i delegati, a Reggio per un sopralluogo, hanno voluto incontrare il Sindaco Falcomatà per fare il punto sull’evento che porterà a Reggio 5 mila persone e, con le mille imbarcazioni nelle acque antistanti le nostre coste, offrirà uno spettacolo indimenticabile, unitamente agli eventi collaterali che animeranno l’intero territorio.

