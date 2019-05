Reggio Calabria: grande partecipazione per la terza edizione del premio di poesia San Gaetano Catanoso

20 Maggio 2019 17:22

Reggio Calabria: si è svolta domenica 19 maggio presso l’auditorium del Santuario del Volto Santo la terza edizione del premio di poesia dedicato a San Gaetano Catanoso

Si è svolta domenica 19 maggio presso l’auditorium del Santuario del Volto Santo di Reggio Calabria la terza edizione del premio di poesia dedicato a San Gaetano Catanoso. Un progetto portato avanti dalle associazioni Il giardino di Morgana, La Voce del sud, Gli amici del Volto Santo di San Gaetano Catanoso e Gallicianò centro studi grecofoco che quest’anno ha dato vita ad un’ edizione piena di novità. La serata condotta da Giuseppe Cilione, ha visto in apertura i saluti di Suor Daniela Maesano e subito dopo un momento musicale a cura del gruppo “Tela di ragno” che ha presentato una serie di brani della tradizione, alcuni dei quali in greco della Bovesia. La serata successivamente è entrata nel vivo con la premiazione dei podi dedicati ai ragazzi dell’istituto “Catanoso De Gasperi” che che nei mesi scorsi hanno realizzato 39 componimenti poetici oltre a splendidi disegni che hanno fatto bella mostra di se durante la serata di premiazione. Fondamentale in tal senso la collaborazione con il personale docente dell’ istituto a partire dal dirigente Sonia Barberi per passare poi alle prof Carmela Fava, Marilena Campolo e Cristina Milidone.

Ed ecco i podi:

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA:

1) INVOCAZIONE A SAN GAETANO CATANOSO di Francesco Gaetano classe 4 A primaria Spirito Santo

2) AMICI Primo gruppo 3 A Scuola primaria Condera

3) INSIEME SI PUO’ 3 A secondo gruppo Scuola primaria Condera

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA:

1) L’UGUAGLIANZA di Rocco Votano, Giovanni Schiava, Paolo Vadalà, Demetrio Logiudice 1 A

2) AIUTARE GLI ALTRI di Valentina Lentini 1 B

3) VOLTI DELL’AMORE classe 3 B

Successivamente la kermess ha visto protagonisti i poeti senior che si sono aggiudicati le dodici targhe messe in palio oltre ai volumi offerti da Città del sole edizioni e dallo Spazio Open di Reggio Calabria. La giuria composta da Sebastiano Impalà e Antonio Zavettieri ha così decretato:

SEZIONE A Tema libero italiano

1 – RIVERBERO DI LUCE di Valeria Grasso

2 – ASSONANZE DISSACRANTI di Anna Prima

3 – L ALIENAZIONE DELLA COSCIENZA di Pasquale Porpiglia

SEZIONE B Tema libero dialetto

1 – SIGNU D’AMURI di Bruno Martorano

2 – U ME VUTU di Carmelo Morena

3 – ANGIULI CU N’ALA di Paolo La Cava

SEZIONE C Tema specifico luoghi del Santo italiano

1 – RIVEDO LA TERRA NATIA di Francesca Scaramozzino

2 – QUELLA CITTÀ E’ REGGIO di Lucia Bartucca

3 – ELOGIO A SAN GAETANO di Vittoria Mallamaci

SEZIONE D Tema specifico luoghi del Santo dialetto

1 – JONIU di Carmelo Morena

2 – PENTIDATTILU di Rocco Criseo

3 – A VIA MARINA I RIGGIU Rita Meduri

Appuntamento adesso all’edizione 2020 dove l’obbiettivo sarà quello di far crescere la collaborazione con gli istituti scolastici e portare il premio in altri luoghi cari a San Gaetano Catanoso.

Valuta questo articolo