Reggio Calabria, Pratticò (Fdi): “massima solidarietà ai tre vigili urbani aggrediti”

29 Maggio 2019 21:16

Reggio Calabria, Pratticò: “totale solidarietà e vicinanza, ai tre agenti della Polizia Municipale, che nella giornata di oggi sono stati oggetto di una vile aggressione mentre stavano adempiendo al loro dovere”

“Esprimiamo la più totale solidarietà e vicinanza, ai tre agenti della Polizia Municipale, che nella giornata di oggi sono stati oggetto di una vile aggressione mentre stavano adempiendo al loro dovere. La Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, da qualche anno a questa parte, è costretta a lavorare in condizioni a dir poco precarie”, è quanto scrive in una nota Nino Pratticò di Fratelli d’Italia. “Infatti -prosegue- alle già note croniche carenze di organico e mezzi, si va ad aggiungere l’assenza di un comandante effettivo, che questa amministrazione Comunale non riesce ad individuare da quasi quattro anni a questa parte, attuando soluzioni tampone, degne di un paesino di provincia”, conclude.

Valuta questo articolo