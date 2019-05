Reggio Calabria: pericolosa voragine su un marciapiede in via Santa Caterina [FOTO]

9 Maggio 2019 11:00

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore riguardo una pericolosa voragine su un marciapiede in via Santa Caterina

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, per segnalare una pericolosa voragine presente su un marciapiede in via Santa Caterina n. 37 a Reggio Calabria. La voragine ha una profondità di circa 35/40 centimetri e dalla buca fuoriescono dal pericolosissimi ferri arrugginiti. La buca è presente da circa 45 giorni ed è piena di rifiuti e crea un serio pericolo per i passanti.

