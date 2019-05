17 Maggio 2019 10:03

Reggio Calabria, non c’è acqua ad Oliveto: disagi a scuola per i bambini

Disagi perenni a Reggio Calabria per la mancanza d’acqua: la frazione di Oliveto è rimasta a secco da ieri e stamattina i genitori hanno avuto grandi difficoltà nel mandare i bambini a scuola, dove ancora nessuno ha installato le autoclavi. La scuola sta aspettando i tecnici del Comune per l’installazione dell’autoclave, e i bambini sono così costretti a rimanere a casa o – in alternativa – ad azzardare una giornata in una scuola senz’acqua.

