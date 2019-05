Reggio Calabria: Nuova Solidarietà promuove “la società della condivisione”

22 Maggio 2019 11:00

Reggio Calabria: l’associazione Nuova Solidarietà organizza la quarta edizione della manifestazione “La gioia dello stare insieme, promuoviamo la società della condivisione”

L’associazione Nuova Solidarietà organizza la quarta edizione della manifestazione “La gioia dello stare insieme, promuoviamo la società della condivisione”. La programmazione di eventi è stata stilata in collaborazione con il Centro Servizi al Volontariato Dei Due Mari di Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, i Gruppi Scout di Catona e di Salice, l’Associazione Polis Cultura di Catona, il Laboratorio teatrale “Gabriele Allegrino” della Parrocchia di Arghillà e con il Complesso Bandistico Euterpe di Catona. Si tratta di diversi momenti di aggregazione e condivisione, in una società dai ritmi sempre più convulsi e frenetici che spesso impediscono il dialogo tra adulti e giovani, tra figli e genitori, tra insegnanti e allievi; nasce così il bisogno di fare “rete” con le associazioni attive e impegnate ad accorciare le distanze tra comunità civile e servizi essenziali. La gioia di stare insieme, promuovere la condivisione, lo scambio umano, il colloquio sereno, sono i punti cardine delle 6 giornate ideate per la manifestazione. Il primo appuntamento sarà “pompieropoli” organizzato dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco presso le aree del cortile all’interno della scuola secondaria di I grado “Radice – Alighieri” grazie anche al contributo delle agenzie educative che hanno aderito all’iniziativa. Verranno proposti percorsi ludici di educazione alla sicurezza per le classi della scuola primaria. Le altre manifestazioni che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio sono ‘Bambilandia’, ‘Ho Vinto – rappresentazione teatrale’, ‘Fare Comunità – spazio aperto di confronto’, ‘Palio dei Rioni’ e Raccontiamoci la festa conclusiva.

