A Reggio Calabria arriva la Notte Europea dei Musei [DETTAGLI]

11 Maggio 2019 15:35

A Reggio Calabria la Notte Europea dei Musei: siti culturali aperti e visitabili gratuitamente

In occasione della Notte Europea dei Musei 2019, il Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana, aderisce all’iniziativa culturale l’apertura straordinaria serale al pubblico dei siti culturali reggini. Durante la notte di sabato 18 maggio 2019, dalle ore 20 alle ore 23, sarà possibile visitare gli attrattori culturali presenti nel centro storico, dalle Mura Greche agli scavi ipogei di Piazza Italia, passando per le Terme Romane, l’Odeìon di Via XXIV Maggio, il Castello Aragonese e la Pinacoteca Civica (quest’ultima aperta con orario continuato dalle 8.30 fino alle 23.00).

La Notte Europea dei Musei si celebra dal 2011, e si tiene ogni anno il sabato precedente la Giornata Internazionale dei Musei. L’evento invita i musei e i siti culturali ad aprire le loro porte al pubblico gratuitamente fino a mezzanotte.

L’iniziativa – promossa dall’Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale Irene Calabrò – è coordinata dal Dirigente e dal personale del Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali dell’Amministrazione Comunale.

Valuta questo articolo