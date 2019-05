Reggio Calabria, maxi vincita con due “5” al SuperEnalotto. Sfiorato clamorosamente uno storico 6 che avrebbe stravolto la città

5 Maggio 2019 11:40

Reggio Calabria: sfiorato il 6 al SuperEnalotto presso il Matchpoint Marcianò del Corso Garibaldi

Maxi vincita al SuperEnalotto di ieri presso il Matchpoint Marcianò sito sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. Sono stati realizzati due 5 e per poco non è stato centrato il 6. I fortunati vincitori hanno portato a casa ben 48 mila euro e sfiorato il grande colpo da 148 milioni di euro che avrebbe potuto risollevare l’intera città… La vincita è stata realizzata con un sistema ritirato proprio dalla ricevitoria dalla bacheca SISAL ed era da 63 quote con una vincita di circa 900 euro a testa. Il numero che è mancato per lo storico e clamoroso 6 era nella riga di sotto… La prossima estrazione sarà martedì.

Valuta questo articolo