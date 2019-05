Reggio Calabria, mercoledì la presentazione del libro “La ‘Ndrangheta come alibi”

27 Maggio 2019 12:25

Reggio Calabria, mercoledi 29 Maggio alle ore 18.30 presenterà il suo ultimo scritto : “La ‘Ndrangheta come alibi” presso il circolo “ReggioSud” di via Sbarre Centrali n° 318

Dopo sessant’anni di politica attiva, oggi si definisce un militante “irregolare” della sinistra. Ilario Ammendolia, professore di lettere in pensione, è stato più volte sindaco di Caulonia e consigliere provinciale del Pci. Si è apertamente schierato in difesa dello Stato di diritto e contro la giustizia sommaria che consente gli scioglimenti a catena dei consigli comunali e la criminalizzazione sistematica e calcolata della Calabria e del Sud.

Mercoledi 29 Maggio alle ore 18.30 presenterà il suo ultimo scritto : “La ‘Ndrangheta come alibi” presso il circolo “ReggioSud” di via Sbarre Centrali,318. A chiacchierare con lui l’editore Franco Arcidiaco ed il presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino che insieme al pubblico presente metteranno in piedi una riflessione su quasi settant’anni di storia calabrese partendo dall’appassionante storia della Repubblica di Caulonia. In questo libro l’autore non fa sconti alla ‘ndrangheta, ma piuttosto che maledirla vuole comprendere su quale terreno la “malapianta” attecchisce per meglio affrontarla e sconfiggerla.

Infine, le ultime pagine, sono dedicate ad un intervista dell’autore a Mimmo Lucano.

Dopo alcune iniziative di livello con ospiti di riguardo, questo è un altro incontro di alto spessore che il circolo ReggioSud mette a segno entrando prepotentemente nella classifica dei circoli politico/culturali più attivi in città.

