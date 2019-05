Reggio Calabria, Libri: “il Sul aderisce al gay pride”

14 Maggio 2019 13:46

Reggio Calabria, Libri: “il SUL anche quest’anno aderisce alla manifestazione pride 2019, organizzata da Arcigay e Agedo”

“Come è nelle tradizioni del SUL reggino, anche quest’anno aderiamo alla manifestazione Reggio Calabria pride 2019, organizzata da Arcigay e Agedo. La nostra adesione è solidarietà militante verso chi subisce emarginazioni e violenze per difendere il proprio diritto a manifestare legittime scelte sessuali e per non averle ipocritamente nascoste. Continuiamo a ribadire che la nostra vicinanza e partecipazione risiede nella convinzione che i diritti siano inscindibili, che non possano essere considerati a pezzi e sezionati, che sono l’elemento distintivo di una società libera, civile, tollerante”, è quanto scrive in una nota Aldo Libri, Segretario provinciale SUL Sindacato Unitario Lavoratori. “Perciò le violazioni dei diritti sul lavoro dei quali ci occupiamo quotidianamente e faticosamente (a volte dovuti alle scelte sessuali), sono solo una parte dell’attacco ai diritti che si è mosso, dapprima verso il lavoro con la teoria dell’austerità che ha comportato un impoverimento delle classi lavoratrici, ed ora ai diritti sociali, civili e di convivenza, provando, per questa via, a mettere in forte discussione quanto previsto dalla nostra bella Costituzione riguardo all’uguaglianza di genere, razziale e religiosa. Una società che si incattivisce rende i deboli ancora più deboli e fa resuscitare mostri che credevano di esserci messi alle spalle: il razzismo verso migranti, rom, pezzi di cittadinanza italiana, la violenza su donne e bambini in famiglia, le rinnovate stupidità omofobe. È dovere di un sindacato, che dovrebbe avere nel suo DNA l’uguaglianza fra le persone, combattere questi fenomeni, specchio di tempi ottusi e violenti e di attitudini e volgarità che vanno contrastate radicalmente sul piano culturale, politico, economico e sociale”, conclude.

